Briljante save Matz Sels kan Straatsburg niet redden op veld van Lyon

Straatsburg ging met twee-nul de boot in op het veld van Lyon. Aan Matz Sels zal het niet gelegen hebben. De Belgische doelman pakte kort na de pauze uit met een schitterende redding op een poging van Traoré. Diezelfde Traoré zorgde even later wel voor een knappe tweede treffer voor de thuisploeg. Met vier punten uit drie wedstrijden mogen Sels en co voorlopig terugblikken op een behoorlijke start.