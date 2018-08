Mechelen - In tegenstelling tot in Antwerpen en Leuven daalt de prijs van een studentenkamer in Mechelen niet. De huurprijzen gingen licht omhoog ten opzichte van vorig academiejaar. Dat heeft veel te maken met de hoge bezettingsgraad van de koten in de Dijlestad.

De Thomas More Hogeschool trekt ieder jaar meer studenten aan en dus wint ook Mechelen als studentenstad steeds meer aan populariteit. Niet alleen binnen België is de Mechelse hogeschool in trek ...