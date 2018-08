De vrouwelijke imam die constante bewaking nodig heeft omdat iedereen voor haar welkom is in de moskee

Ze overleefde een moordpoging en leeft al jaren onder ­politiebewaking. Toch weet de Duitse imam Seyran Ates van geen ophouden. Na een jarenlange strijd voor een moderne islam, opende ze de eerste liberale moskee in Berlijn. Iedereen is er welkom: mannen, vrouwen, holebi’s en atheïsten. Deze week was Ates in Brussel. “Als wij, moslims, het probleem niet aanpakken, dan zullen anderen het in onze plaats willen doen.”