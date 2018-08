Dit verwachten wij van Club - Anderlecht: vuurwerk in elke linie

Twee jonge doelmannen voor hun grote examen, twee bijters op het middenveld en een hertekende defensie die een recordaanwinst aan banden moet leggen. Hoezo, deze topper kan niet boeien? Of zoals Ivan Leko en Hein Vanhaezebrouck het zeiden: “Augustus of mei, het blijft wel Club Brugge-Anderlecht.” Een topper met strijd over het ­hele veld.