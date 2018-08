Wie speelt zondag de topper? Rezaei meteen in basis, afwachten of Vranjes mag spelen

“Wie speelt morgen de eerste topper van het seizoen? Bij Club wordt aanwinst Rezaei meteen in de basis verwacht, bij Anderlecht wachten ze nog af of het beroep tegen de schorsing van centrale verdediger Vranjes vruchten afwerpt.

Vossen (knieblessure) en Wesley (schorsing) zijn er morgen niet bij en dus dropt Leko recordaanwinst Rezaei waarschijnlijk onmiddellijk in de basis. Schrijvers start vermoedelijk naast hem, waardoor de jonge Openda naar de bank verhuist. Achterin maakt ­Mechele normaal gezien zijn comeback aangezien Poulain gisteren niet trainde. Mogelijk sukkelt de Fransman met een (lichte) blessure. Tenzij hij vandaag alsnog de groepstraining volmaakt, speelt hij niet. Dennis krijgt op rechts de voorkeur op Cools, terwijl Amrabat – die andere nieuwkomer – gisteren een eerste keer meetrainde. Hij zit morgen op de bank.

Bij Anderlecht is het nog niet duidelijk hoe lang Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes geschorst is. De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft zijn zaak uitgesteld tot vandaag. Vranjes voegt zich zo in het rijtje Carcela-Wesley-Ocansey. Vanochtend om 9.45 uur worden die zaken behandeld. De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich dan uitspreken over de rechtsgeldigheid van de vernieuwde indicatieve tabel die de strafmaat bepaalt. Het Bondsparket werd gevraagd om het proces-verbaal van de stemming aan te leveren, waaruit blijkt dat de Pro League die tabel goedkeurt. Ook voor Vranjes is die beslissing van cruciaal belang. Het is voorlopig dus nog niet duidelijk of hij zondag de topper tegen Club Brugge kan spelen. Aanvankelijk werden drie speeldagen schorsing gevraagd.

Wie er al dan niet speelt, de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht wordt afgewerkt voor een vol huis met een dikke 27.000 toeschouwers. Gisterenmiddag kwamen er plots nog een vijftigtal tickets vrij in de Zuid­tribune bij de supporters van Brugge, maar die waren tegen de avond allemaal de deur uit. Voor Anderlecht maken zo’n 750 fans de verplaatsing.