Op een dag vind je de job(s) van je leven Het nieuwe bestaan van Timmy Simons

Hoe zou het nog zijn met Timmy Simons (41)? Twee maanden na zijn “toetreding tot de technische staf van Club” – hij hoort niet graag ‘assistent’ – geeft het boegbeeld van blauw-zwart voor het eerst een inkijk in zijn nieuwe leven. Zijn hoofdberoep: één been in de kleedkamer van de spelers en een spoedcursus onder T1 Ivan Leko. In bijberoep neemt hij telefoons op –“U zoekt een huis?” – en analyseert hij voor tv ex-collega’s. In de luttele tijd die overblijft, drinkt hij rosé in plaats van een watertje. Jawel, de topprof van vroeger vindt een simpel looptochtje nu al te lastig.