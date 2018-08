Bondcoach Roberto Martinez praat voor het eerst na WK: “Cruijff zou trots geweest zijn op ons voetbal”

Het is vandaag precies zes weken geleden dat de Rode Duivels brons ­pakten op het WK. Een gesmaakt ommetje langs het balkon van het stadhuis in Brussel en dan verdween Roberto Mar­tinez uit beeld. Vijf ­weken was hij een van de hoofdrolspeler in een mooie voetbalzomer en dan verdween hij zes weken van de radar. Maar nu is hij terug. Het lijkt onmogelijk dat het ooit nog zo mooi wordt als die zomer in Rusland. Of kan het toch? De bondscoach gaat er rustig voor zitten en blikt terug én vooruit.