Vader Hazard over zijn grote liefde: “Stade Brainois is mijn vijfde zoon”

Dit weekend staat eens niet Eden (27), Thorgan (25), ­Kylian (23) of Ethan (15) in de schijnwerpers. Het is papa Thierry (52) die met zijn amateurclub Royal Stade Brainois vanavond in de beker van België tegen profclub Tubize de match van zijn leven speelt. Wij gingen in ’s-Gravenbrakel langs bij “de vijfde zoon” van papa Hazard.

“Dag allemaal. Dit weekend is er een grote match in de beker van België. Tubize tegen Braine Le Comte, twee ploegen die me na aan het hart liggen. Ik hoop dat jullie aanwezig zijn op de wedstrijd. Het is zaterdag in het Stade Leburton. We rekenen op jullie. Ciao, ciao.”

Deze boodschap op het officiële Twitter-kanaal van Eden Hazard was gisteravond al meer dan 170.000 keer bekeken. Als Hazards 5,5 miljoen volgers gehoor geven aan de oproep van hun held, zal het Leburtonstadion in Tubeke liefst 680 keer te klein zijn voor deze kraker in de Croky Cup. Thierry Hazard (52) denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. “Er zal geen 5.000 man zitten. Maar we willen er wel een feest van maken.”

Foto: Marc Gysens

Het is woensdagavond en we brengen op uitnodiging van Thierry een bezoek aan Royal Stade Brainois, een club uit derde amateur waar Eden en Thorgan Hazard bij de duiveltjes speelden, grootvader Hazard in het bestuur zat en vandaag Thierry Hazard zijn lange dagen slijt. Om er te komen stuurt onze gps ons nabij het Hellend Vlak van Ronquières de bossen in en voert een slingerbaan ons tot aan Le Sans Fond, een pittoresk stadionnetje dat doet denken aan het terrein van FC De Kampioenen. Alleen de grasmat valt uit de toon. Ze is perfect onderhouden en is na de warmste zomer van de eeuw in betere staat dan menig terrein van ons profvoetbal.

Dimitri De Tremmerie

“Het veld? Dat is het werk van Thierry”, zegt ploegafgevaardigde Pascal Delmoitiez terwijl hij met zijn duim naar het huis aan de overkant van het terrein wijst. “Daar woont Thierry en dat veld is zijn troetelkind. Zeg maar zijn vijfde zoon. Dag en nacht is hij hier op bezig.”

Foto: Marc Gysens

Dag en nacht, maar niet als wij er zijn. In de kantine gaat de telefoon. Het is Thierry. “Sorry dat ik te laat ben. Ik zit vast op het gemeentehuis. Een vergadering met de burgemeester die nog lang kan duren.”

Zoals in elk Belgisch dorp is niet iedereen onverdeeld gelukkig met de snelle groei van de lokale voetbalclub. De Dimitri De Tremmeries van ’s-Gravenbrakel klagen over parkeeroverlast aan de jeugdterreinen. De burgemeester probeert de gemoederen te bedaren en heeft de beroemdste voetbalvader van de streek gevraagd zijn zaak te bepleiten.

Terwijl we wachten, wordt in de kantine van le RSB de ene anekdote na de andere opgevist. “Zoals die keer dat er een Engelse cameraploeg neerstreek”, vertelt een stamgast. “Thierry zat op zijn tractor het gras te maaien en een journalist kwam vragen of hij kon helpen bij hun zoektocht naar de familie-Hazard. Sorry, ik spreek geen Engels, zei Thierry in het Frans en hij wees naar de kantine voor een tolk. Die journalist had niet door dat hij vader Hazard had aangesproken. We lachten ons allemaal een kriek.”

Op kosten van Thierry bestellen we een dagschotel. De spelers van de eerste ploeg kijken onder ons in de kleedkamer naar Proximus TV. “Dat is het voordeel van tegen een profploeg te spelen”, komt trainer David Bourlard zeggen. “Nu hebben we beelden om de tegenstander te analyseren.”

Foto: Marc Gysens

Twee wedstrijden trainer

In de vorige ronde schakelde Braine Racing Gent uit. De wedstrijd tegen Tubeke is een gelukkig toeval. Beide gemeenten liggen tien kilometer van elkaar. En beide ploegen zijn ook de ploegen waar zowel vader Thierry als zijn zonen hebben gevoetbald. De training is al afgelopen en voorzitter Sébastien Delferière (jawel, dé Sébastien Delferière, scheidsrechter in eerste klasse) is ons al komen begroeten als vader Hazard uiteindelijk toekomt. Hij inspecteert snel het veld en roept zijn trainer tot de orde omdat een van de spelers zijn bal in de goal heeft laten liggen. “Een beetje respect voor het materiaal, alsjeblieft!”

“Ik heb geen welomschreven rol”, vertelt Thierry ons als we ons hebben teruggetrokken in een kleedkamer. “Ik ben niet de voorzitter, niet de manager, niet de trainer maar ik doe een beetje van alles. Ik heb het geluk dat ik me kan omringen met capabele mensen. Zoals Sébastien Delferière of David Grilli, onze manager.”

Op het einde van vorig seizoen was Thierry Hazard zelfs twee wedstrijden trainer van Braine. Hij begon er destijds mee als tijdverdrijf.

“Ik ben gestopt met werken in 2009. Eerst heb ik één of twee jaar bij wijze van spreken niets gedaan. Maar daarna ben ik beetje bij beetje actiever geworden voor deze club. Vier jaar geleden ging het hier slecht en ik wilde niet dat de club verdween. Nu ben ik hier elke dag in de weer. Ik besteed meer tijd op de club dan ik mijn kinderen of kleinkinderen ga bezoeken in Europa. Maar ik heb het geluk dat mijn vrouw en mijn kinderen begrijpen dat dit is wat hun papa het liefst doet. Ze helpen me erbij.”

De grote droom van Braine is om dinsdag in de loting te zitten voor de 1/16de finales. Kwalificatie zou de grootste bekerstunt zijn sinds 1976, toen Braine thuis tegen Club Brugge mocht spelen (en met 0-5 verloor).

“Al mijn kinderen volgen Braine op de voet. Ze vragen me elke zondag naar wat we gedaan hebben. Ze komen ook af en toe op training langs. Dat is dan leuk voor de mensen die er zijn en pech voor de mensen die er niet zijn. Ik ga geen tamtam maken omdat mijn kinderen naar het ploegje van hun vader komen kijken. Alleen voor zaterdag heb ik een uitzondering gemaakt.”