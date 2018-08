Bronn voelt zich klaar om te spelen nadat hij knieblessure opliep in WK-match tegen Duivels

Coach Yves Vanderhaeghe neemt zondag thuis tegen Lokeren nog geen risico met hem, maar Dylan Bronn heeft zelf aangegeven dat hij zich klaar voelt om te spelen. Zijn rentree is dus nakend.

De Tunesische verdediger blesseerde zich op het WK aan de knie, maar maakte afgelopen woensdag zijn comeback in de oefenmatch met de beloften tegen tweedeprovincialer Lembeke. “Hij heeft 45 minuten gespeeld en ik had hem gevraagd om me bij de minste hinder op de hoogte te brengen”, aldus Vanderhaeghe. “Hij was zeer opgewonden na de match. Hij heeft er dus zin in. Maandag is er een beloftenmatch tegen Anderlecht. Misschien is dat een nieuwe kans voor de jongens die aan het terugkomen zijn.”