Bond praat met Vermant voor job als T3 Duivels

Wordt Sven Vermant straks een van de nieuwe assistenten van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels? De Belgische voetbalbond voerde alvast een gesprek met de achttienvoudige ­Rode Duivel.

Vermant ging vorig seizoen in januari aan de slag als trainer van Waasland-Beveren, maar werd er na amper vier maanden ontslagen. Daarvoor werkte hij als beloften­trainer bij Club Brugge. Door het vertrek van T2 Graeme Jones naar West Brom en het mogelijke vertrek van T3 Thierry Henry moet Martinez zijn staf herschikken. Voor de functie van T2 wil hij iemand waarmee hij in het verleden al samenwerkte. Het zou best kunnen dat Thierry Henry – als hij de lokroep van Bordeaux kan weerstaan – gepromoveerd wordt tot T2. Voor de functie van T3 mikt Martinez op een Belgische ex-international. Naast Vermant worden ook nog Timmy Simons en Wesley Sonck genoemd.