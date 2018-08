Procedureslag rond gevangenis dreigt vijftien miljoen te kosten voor onze staat

Brussel - De plannen om een gloednieuwe gevangenis in Dendermonde te bouwen, zijn niet alleen verzand in een juridisch kluwen, ze dreigen de overheid ook met een serieuze financiële kater op te zadelen. Als de Raad van State de plannen opblaast, moet de regering het contract met de aannemer opzeggen. Dan moet de staat een verbrekingsvergoeding van 14,8 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit documenten van de Regie der Gebouwen, waarover De Tijd zaterdag bericht.

De miljoenenfactuur komt dan boven op de al gemaakte kosten en verliezen. Zo betaalde de Regie der Gebouwen al zo’n 315.000 euro aan gerechtskosten.

De beslissing om in Dendermonde een nieuwe gevangenis te zetten werd meer dan tien jaar geleden genomen om de - nog steeds - schrijnende toestanden in de overvolle cellencomplexen in ons land aan te pakken. In het beste geval, als de Raad van State geen stokken meer in de wielen steekt, kan de bouw in 2020 beginnen, blijkt uit de documenten. Dat is tien jaar later dan gepland. Om een flinke schadevergoeding te ontwijken, heeft de regering al verschillende keren het contract met de aannemer verlengd.