De ex voor wie hij slagerszoon met een kruisboog vermoordde, is opnieuw zijn lief

Tielt -

Uit pure jaloezie had Jordy V. (24) op 1 mei nog Bjorn De Vrieze (28) uit Tielt vermoord. Met een kruisboog. Omdat hij niet kon verkroppen dat zijn ex, Sarita, ­toenadering zocht tot De Vrieze. Maar Sarita lijkt hem die moord al vergeven te hebben. Ze is sinds kort weer samen met Jordy V. De familie van het slachtoffer ­begrijpt er niets van.