Té veel wind: turbine uit grond getrokken door krachtige tyfoon

Een zware tyfoon heeft in Japan heel wat schade veroorzaakt. De tyfoon was zo krachtig dat een windmolen het zelf begaf en omver waaide.

De windturbine van zo’n 60 meter hoog stond in het Hokudan Earthquake Memorial Park en was in 2002 gebouwd als herinnering aan een zware aardbeving die grote delen van de regio had verwoest in 1995.

De turbine werd door de krachtige tyfoon volledig uit de grond getrokken en kwam neer in het park . Onderdelen van de windmolen vielen op de nabijgelegen weg.

Ook elders schade

De storm veroorzaakte ook op heel wat andere plaatsen in het westelijke deel van Japan schade. Er vielen geen doden door de tyfoon, maar 30 mensen raakten wel gewond. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. Wel zijn er drie vermisten: drie studenten werden vermoedelijk in zee gesleurd door hoge golven toen de tyfoon het vasteland naderde afgelopen woensdag. Er werden zoekacties opgezet, maar de studenten werden nog niet gevonden.