Vader Hazard doet opvallende onthulling over Eden: “Misschien gaat hij wel nooit bij Real Madrid spelen”

Thierry Hazard, vader van Eden, Thorgan, Kylian en Ethan, blikte in onze krant kort terug op een felbewogen transferzomer. Na een succesvol WK stond Eden Hazard immers onder belangstelling van Real Madrid, maar papa Thierry onthult nu dat hij nooit in Madrid is gaan spreken. “Waarom het niet is doorgegaan, weet ik niet.”

Naast zijn veelzijdige taken bij Stade Brainois begeleidt Thierry Hazard ook zijn voetballende zoons. Hij komt terug op een bewogen transferzomer. “Kylian heeft nog twee jaar contract bij Chelsea, maar zal verhuurd worden. Hij legde een test af bij VVV in Nederland, maar dat ging niet door. Nu is er een kans in Spanje voor hem. Thorgan blijft bij Mönchengladbach. Op een bepaald moment was Valencia concreet en ik heb in Spanje met de club ­gesproken. Er is niets van ­gekomen, maar dat is niet erg. Hij heeft nog twee jaar contract.”

Eden flirtte vorige zomer met Real Madrid, maar Thierry is nooit in Madrid gaan spreken. “Ik kan niet zeggen waarom het niet is doorgegaan. Niet omdat ik niet wil, omdat ik het niet weet. Misschien hebben ze een politiek waarbij ze de jeugd een kans willen geven. Volgende zomer heeft Eden nog één jaar contract, maar misschien belandt hij wel nooit in Madrid.” Vader Hazard weet niet of het vertrek van Zinédine Zidane invloed heeft gehad op het uitblijven van een transfer. De ex-coach liep immers hoog op met de spelmaker van Chelsea. “Het kan zijn dat het met Zidane een ander verhaal was geweest. Maar anderzijds zal hij ook wel zijn redenen hebben gehad om te vertrekken.”