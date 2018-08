Anderlecht doet bod op twee verdedigers, Kara is “ziek”

Er was al een bod van het Franse Dijon, maar nu heeft ook Nantes zich gemeld voor Kara Mbodj (28). De Fransen willen de Anderlecht-verdediger huren met een aankooptie. Die constructie komt uit de koker van Mogi Bayat, maar die ontkende gisteren dat hij al met Kara in Frankrijk was. De Senegalees was nochtans ook niet op training. “Kara heeft zich ziek gemeld”, aldus Anderlecht-manager Luc Devroe. “We zien wel of hij een oplossing vindt.”

Kara zal tegen Club Brugge niet op de bank zitten of spelen. Anderlecht mikt als vervanger van de Senegalees op Bubba Sanneh van Midtjylland of Prince-Désir Gouano van Amiens. Naar verluidt bood het voor beiden 6 miljoen euro. “We deden een voorstel aan beide clubs en aan beide spelers”, bevestigt Devroe. “De genoemde prijzen die genoemd wordenlaat ik voor de rekening van hun clubs. Verdedigers zijn blijkbaar gegeerd wild. Ze doen ons toch geloven dat er veel interesse is. Ik vrees dat onze transfermarkt zal duren tot 31 augustus. Wie we dan pakken? Misschien niemand.”

Vanhaezebrouck wil ook nog een spits, maar dat is niet Devroes grootste zorg. “Als Santini of Dimata uitvalt, hebben we nog twee andere spitsen of kunnen we ons systeem wijzigen.”

Uitgaand moet Obradovic nog weg en misschien nog Morioka. “Ach, Morioka. Dan komt er een makelaar van het 37ste knoopsgat uit een pizzabar in Brussel met een zogezegd voorstel van Bursaspor om hem te huren voor 50.000 euro. Laat maar.”