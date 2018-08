Populaire badplaats geplaagd door geweld: 8 lichamen aangetroffen op straat, waarvan 2 versneden in zakken

In de populaire Mexicaanse badplaats Cancun zijn deze week acht dode lichamen aangetroffen op straat. Twee daarvan waren versneden en in zakken gedumpt. De stad met meer dan een half miljoen inwoners wordt de laatste maanden meer en meer geteisterd door bendegeweld.

Autoriteiten troffen maandag op de parking van een shoppingcenter twee lichamen aan, een man en een vrouw, in de koffer van een taxi. De taxichauffeur was al gevlucht toen de politie arriveerde. Ook de versneden lichamen van twee mannen werden die dag aangetroffen, op een andere plek en verpakt in plastic zakken. Dinsdag troffen agenten de andere lichamen aan. Eén van de slachtoffers was vastgebonden en doodgeschoten en een andere vermoord in zijn hangmat.

Meer details over hoe en waarom de slachtoffers aan hun einde kwamen, zijn niet vrijgegeven. Geen van de moorden gebeurde in de zone met toeristische hotels. De populaire Mexicaanse badplaats ziet de laatste tijd een enorme stijging in haar misdaadcijfers. In april nog werden er 14 moorden geteld in amper 36 uur. De meeste moorden blijven onopgelost, vaak wordt er zelfs helemaal niemand gearresteerd. Ook afpersing is er schering en inslag, de drugshandel bloeit. En daardoor heerst er ongebreidelde angst.