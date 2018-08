Het Ronaldo-effect? Beurswaarde Juventus overschrijdt voor het eerst 1 miljard euro

Hoewel hij zijn eerste officiële doelpunt voor Juventus nog moet maken, is het Ronaldo-effect meteen voelbaar in Turijn. Het aandeel van de Oude Dame werd vrijdag op de beurs van Milaan genoteerd op 1,024 euro, het hoogste cijfer sinds 2002. De beurswaarde van Juventus is daardoor voor het eerst boven het miljard euro gestegen.