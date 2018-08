Silvy (25) redt het leven van man in tribune tijdens wedstrijd: “Natuurlijke reflex”

Bilzen / Genk - De 25-jarige Nederlandse supporter die donderdagavond in de 77ste minuut van de wedstrijd Genk-Brondby in elkaar zakte, heeft zijn leven mee te danken aan Silvy Nijs uit Bilzen. De laatstejaarsstudente verpleegkunde, die zelf als KRC-fan in vak L stond, snelde meteen naar de bewusteloze man toe en startte de reanimatie. Ook een defibrillator kwam er aan te pas. Het slachtoffers is inmiddels aan de beterhand. “Gelukkig heb je in het laatste jaar van de opleiding toch al wat bagage die je in de praktijk kan brengen”, zegt Silvy een dag later.

Het stond 4-2 voor Genk toen in vak L van het KRC-stadion een man in elkaar zakte door een hartfalen. “We stonden twee rijen verder naar de wedstrijd te kijken. Plots hoorden we iemand in paniek om hulp ...