Het succes van N-VA blijft volgens Walter Grootaers niet duren: “Ze zijn voor Vlaanderen geen meerwaarde”

Lier - Na een zomer vol optredens met De Kreuners maakt Walter Grootaers zich klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Net als de voorbije jaren staat hij in Lier op de lijst van Open VLD, al staat de laatste tijd vooral N-VA sterk. Maar dat blijft volgens Grootaers niet duren.

Open VLD zit in Lier met N-VA in een coalitie. Maar Grootaers staat niet helemaal achter de manier van handelen van N-VA, zo blijkt uit een interview in Gazet van Antwerpen.

“N-VA steekt er electoraal boven uit, maar ik vind niet dat je daar iets moet tegen doen”, zegt Grootaers in Gazet van Antwerpen. “Je moet voor jezelf gaan, niet tégen de anderen. En als liberaal of socialist zeggen waar je voor staat. Niet de mensen naar de mond praten. Dat doet de N-VA. Die gaan daar bedrogen mee uitkomen.”

“Hun succes is nog jong, hé”, gaat Grootaers verder. “Ze zitten eigenlijk al heel lang in de Vlaamse regering, al sinds 2004, maar ze doen altijd alsof ze er nog nooit hebben ingezeten. Mensen denken dat het nu hun eerste keer is. Het is echt straf hoe zij communiceren. Ik kijk daar met grote ogen naar. Maar dat gaat nog een paar jaar mee en dan zal de ballon zichzelf doorprikken. Ze zijn voor Vlaanderen geen meerwaarde als partij.”