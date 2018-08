Man die bizon in natuurpark uitdaagde, moet 130 dagen naar de gevangenis

Een bizon benaderen? Dat doe je maar beter niet. Dat bewees een man die eind juli het Amerikaanse Yellowstone National Park bezocht. Met een grote portie lef besloot hij tot op amper een paar meter van het dier te stappen en het zelfs uit te dagen. Enkele stevige charges van de bizon kon hij ternauwernood ontwijken.

Lindsey Jones, de maker van de videobeelden, was samen met haar familie aan het genieten van de natuur in Hayden Valley toen ze op een bepaald ogenblik even halt moesten houden. De reden: een Amerikaanse bizon had op het wegdek postgevat. Een fascinerend beeld dat de dame maar al te graag wilde vastleggen met haar smartphone, al had ze de reactie van een omstander helemaal niet verwacht.

“We merkten een man op die zonder schoenen in de richting van de bizon stapte”, vertelde ze. “Hij begon te gesticuleren om het dier weg te jagen en maakte daarna zelfs aanstalten om hem uit te dagen.” Het bleek geen goed plan. Niet veel later liet de bizon het niet na om plots aan te vallen, al kon dat de lefgozer niet meteen op andere gedachten brengen. Als bij wonder kwam hij er zonder kleerscheuren van af.

Excuses

Raymond Reinke, de man uit de Amerikaanse staat Oregon die de bizon benaderde, mag dan wel gespaard zijn gebleven door het wilde dier, de rechter was minder mild. Die veroordeelde de 55-jarige man tot 60 dagen gevangenisstraf voor het lastigvallen van dieren in het wild, 60 voor het belemmeren van de ordehandhaving en 10 dagen voor het verstoren van de openbare orde. Enkele dagen eerder had de man immers al eens een nachtje in de cel moeten doorbrengen wegens openbare dronkenschap.

Reinke mag de komende vijf jaar bovendien de nationale parken Grand Teton, Yellowstone en Glacier niet meer bezoeken. Hij wordt even lang gebannen uit cafés en alcoholwinkels en zal een afkicktraject moeten volgen.

“Ik wil me excuseren tegenover de buffel. Hij verdiende niet wat ik hem aangedaan heb”, sprak hij tijdens zijn proces.

“Je hebt geluk dat de bizon deze zaak niet heeft afgehandeld”, repliceerde de rechter. “En dat je hier nog voor mij kan staan.”