Saint-Etienne vraagt vijf miljoen euro voor voormalige Anderlechtspits

AS Saint-Etienne heeft een bod van Dynamo Kiev op Robert Beric geweigerd. De Sloveense spits, die vorig jaar in de eerste seizoenshelft op huurbasis bij Anderlecht speelde, heeft nog een éénjarig contract bij de Franse club, maar die willen hem niet zomaar laten gaan. Les Verts vragen vijf miljoen voor Beric.

Dynamo Kiev had een bod van 2,5 miljoen euro uitgebracht, maar dat vonden ze bij Saint-Etienne te weinig. Beric wil ook niet per se weg bij de Franse club, maar die zou door de korte duur van zijn resterende contract graag wat geld voor hem vangen. Beric speelde vorig jaar zes competitiewedstrijden voor Anderlecht in de Jupiler Pro League, maar daarin kon hij niet imponeren. De 27-jarige Sloveen speelde slechts 158 minuten en kwam daarin niet één keer tot scoren.