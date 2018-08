2dehands.be waarschuwt voor fraude met valse accounts van Paypal

De populaire zoekertjessites 2dehands.be waarschuwt voor oplichters die alsmaar creatiever te werk gaan. Dat meldt VRT. Steevast proberen de oplichters de ‘verkoop’ buiten de tweedehandssite af te handelen.

Een jonge vrouw uit Wilsele bood een jaar gelden een doos kleren aan via 2dehands.be. Haar zoon was de kleren ontgroeid, dus wou ze alles in één keer verkopen. Heel snel kreeg ze bericht van een Franse vrouw. “Ze bood 100 euro voor de doos, maar ze wou alleen betalen via het online betaalsysteem Paypal”, aldus de vrouw aan VRT.

De verkoopster maakte een account aan op Paypal en kreeg vervolgens een mail, met logo van Paypal, waarin stond dat de Franse vrouw het geld overgeschreven had naar haar account. De Vlaamse vrouw dacht dat alles in kannen en kruiken was en stuurde kort daarna de doos kleren op. Wat later zag ze het geld niet op haar rekening verschijnen en rook ze onraad. Ze contacteerde de Franse vrouw om haar beklag te doen. Die vroeg haar om een klein bedrag over te schrijven, een soort waarborg, om de 100 euro alsnog over te schrijven. Toen werd het duidelijk: de Vlaamse vrouw was opgelicht.

“Dat fenomeen is niet nieuw en mensen laten zich almaar minder snel in de luren laten leggen,” zegt 2dehands.be nog aan VRT. “De oplichter maakt een vals account van Paypal aan, dat veel gelijkenissen vertoont met het echte account van de betaalsite”, zegt een woordvoerder. Op die manier lijkt het alsof het geld daadwerkelijk op hun account gestort is. Een grote rode vlag is de zogenaamde ‘waarborg’ die de oplichters vragen om het geld vrij te geven. “Paypal vraagt dat nooit”, aldus nog de woordvoerder.

2dehands.be vraagt oplettend te zijn als een koper vraagt om de verkoop buitenom de site af te handelen. Veelal loopt het daar fout “en dan kunnen we niet meer ingrijpen”. Naar eigen zeggen kan de 2dehands.be enkel tussenkomen en het IP-adres van fraudeurs opsporen en blokkeren als de verkoop binnen de site zelf afgehandeld wordt. Alle gebruikers die een bod uit het buitenland ontvangen, krijgen dan ook een preventief waarschuwingsmailtje in de bus. Wie slachtoffer is van oplichting kan een klacht indienen bij de politie. Wie op de site argwanend wordt, kan een malafide gebruiker melden via een speciale knop op de website van 2dehands.be

‘Waarborg’

Dat oplichters een ‘waarborg’ vragen is evenmin nieuw. Zo getuigde een Vlaamse vader eerder dit jaar in Het Nieuwsblad hoe hij zijn rekeningen geplunderd zag nadat hij een ‘waarborg’ overgemaakt had. Via Ebay verkocht hij de fiets van zijn dochter en ook hij kreeg heel snel een bod van een zekere ‘Sandra’.

“Via WhatsApp vroeg ze naar de prijs en na akkoord naar welke bankrekening ze het geld kon storten”, vertelde het slachtoffer anoniem. Ietwat later kreeg de vader de vraag om alvast één eurocent over te schrijven. Zogenaamd ‘om zeker te zijn dat zijn naam en bankrekeningnummer bij elkaar hoorden’. Er kwam via WhatsApp een betaallink die als twee druppels water leek op die van een grootbank. De vader gaf nietsvermoedend zijn code in. Een uur later was hij enkele duizenden euro’s kwijt, nog voor hij ook maar in de gaten had dat hij het slachtoffer was geworden van phishing.

Ons land is overigens een slechte Europese leerling op het gebied van ‘phishing’ en andere vormen van online oplichting. Bankenfederatie Febelfin noteerde vorig jaar 3205 gevallen van fraude met internetbankieren. Maar liefst zeven keer meer dan vorig jaar.

Internetoplichters slaan toe via verschillende kanalen, maar mails blijven hun favoriete instrument. “Veel van die mails zien er professioneel uit, waardoor mensen denken dat hun echte bank iets van hen verlangt. De gouden regel moet zijn: nooit, maar dan ook nooit, je codes van je bankkaart online delen. Banken zullen dat nooit vragen. Dus als het wel gebeurt, word je opgelicht.”