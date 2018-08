Nederlandse seksclub moet dicht na aantreffen van 12-jarige: ze werkte als tolk voor haar moeder

Een seksclub in het Nederlandse Hengelo moet meteen gesloten worden nadat de politie er een 12-jarige aantrof. Dat meldt de krant Tubantia. Het meisje deed er dienst als tolk voor haar moeder.

“We kregen informatie over de aanwezigheid van een kind en tijdens een controle is er inderdaad een twaalfjarig meisje aangetroffen”, zegt burgemeester Sander Schelberg. “Absoluut onacceptabel. Dat is geen plek waar je een kind laat verblijven.”

De burgemeester benadrukt wel dat het meisje, de dochter van een buitenlandse prostituee, zelf geen prostituee was. “Het meisje moest afspraken maken en contact onderhouden met klanten omdat haar moeder geen Nederlands spreekt. Onder meer over prijzen van bepaalde diensten en over seksuele handelingen.” Het kind is intussen weggehaald bij de moeder en staat onder toezicht van de jeugdzorg.