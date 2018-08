Anderlecht wisselt na jarenlange samenwerking met Adidas van kledingsponsor

Brussel - Anderlecht speelt vanaf het seizoen 2019-2020 niet meer in uitrustingen van Adidas. Met Joma heeft de Belgische recordkampioen een nieuwe kledingsponsor gevonden. Er werd een vijfjarig samenwerkingsverband ondertekend, zo heeft paars-wit zaterdag bekendgemaakt.

De nieuwe overeenkomst “staat de club toe om zijn groeiplan te bekrachtigen, meer flexibiliteit in het shirtontwerp en de uitvoering ervan te verkrijgen, alsook meer betrokkenheid van de fans in het ontwerpproces van de uitrusting en een ruimere distributie in de kleinhandel”, zo klinkt het bij Anderlecht. “Dit alles zal voor een outfit zorgen die dicht bij de fans staat.”

RSCA en Adidas beslisten in onderling overleg om de langdurige samenwerking te beëindigen. “De club wil Adidas bedanken voor de steun die méér dan dertig jaar van kracht was.”

Joma zorgt ook voor de uitrustingen van onder meer Villareal, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Toulouse en Swansea. Het Spaanse sportkledingmerk is wereldwijd actief in meer dan 100 landen.