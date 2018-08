Antwerp strikt ex-Gouden Schoen Dieumerci Mbokani

Antwerp pakt uit met een opmerkelijke transfer. The Great Old haalt Dieumerci Mbokani terug naar België. Dat maakte de club zelf bekend op Twitter. Mbokani tekent een contract voor één seizoen. De 32-jarige Congolees komt transfervrij naar Antwerp.

Dieumerci Mbokani is een naam als een klok in het Belgische voetbal. Anderlecht haalde in 2006 de toen jonge Congolees weg bij TP Mazembe. In zijn eerste seizoen in het Astridpark speelde hij al enkele wedstrijden mee en scoorde vier keer. Een jaar later verkaste hij naar Standard. In Luik zou hij samen met Milan Jovanovic een dodelijk spitsenduo vormen. Mede dankzij deze doelpuntenmachine boekte Standard zowel nationaal als in Europa grote successen.

Een transfer naar Monaco en een uitleenbeurt aan Wolfsburg leverden niet het gewenste succes op en zo belandde Mbokani in 2011 weer in het vertrouwde Astridpark. In Anderlecht toonde hij dat hij het scoren nog lang niet verleerd was, want in twee seizoen scoorde hij opnieuw 34 doelpunten.

Met een Gouden Schoen op zak probeerde hij het in 2013 nog eens buiten België, dit keer wel met succes. Ook bij Dinamo Kiev vond de Congolees heel gemakkelijk de weg naar de goal.

In 2015 werd hij door de Oekraïense club uitgeleend aan het Engelse Norwich City en een seizoen later verkaste hij naar Hull City. Vorig seizoen kwam hij opnieuw uit voor Dinamo Kiev en was er in 23 wedstrijden goed voor 11 goals. Nu komt de goalgetter transfervrij naar de Bosuil.