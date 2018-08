Woning onbewoonbaar na keukenbrand door nieuw fornuis

Kortrijk - In de keuken van een rijwoning aan de Guldensporenlaan brak zaterdag kort na de middag een zware brand uit. Het vuur ontstond ter hoogte van het gasfornuis, dat begin deze week geleverd en geïnstalleerd werd.

Toen de bewoonster een middagmaal wou klaarmaken, hoorde ze een soort geknetter, al snel volgden de vlammen. De brand verwoestte de volledige keuken, in de rest van de woning is er vooral rookschade, waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar is.

De bewoonster kwam er met de schrik vanaf.