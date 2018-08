Spectaculaire ongeval: wagen komt in tuin terecht en boort zich dan in achtergevel van woning

Deerlijk - Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd bij een spectaculair verkeersongeval aan de Olekenbosstraat een ware ravage aangericht.

Een BMW die omstreeks 1.35 uur richting Deerlijk reed, botste met een tegenligger. Door de klap belandde die wagen in de gracht belandde. De BMW bleef wel op baan, maar de bestuurder verloor de controle over het stuur, waardoor de wagen eerst in de voortuin van de buren om zich vervolgens in de achtergevel van de woning te boren.

De woning liep daarbij aanzienlijke schade op en moest gestut worden, waardoor deze tijdelijk onbewoonbaar is. De bestuurder van de BMW bleef als bij wonder ongedeerd. De bestuurder van de andere wagen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.