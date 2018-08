Directeur supermarkt wil niet dat zijn personeel vakantie neemt in de zomer “om de winkel vooruit te helpen”

De directeur van een Intermarché-vestiging in Frankrijk heeft zijn personeel een opmerkelijke brief gestuurd. Hij vraagt hem om vakantie in de zomermaanden weg te stemmen. En hij wil ver gaan om zijn zin te krijgen.

“We moeten lessen leren trekken uit onze fouten”, begint Jean-Pierre Le Berrigo, directeur van de Intermarché in Villemagne-l”Argentière, zijn brief aan het personeel. “En vakantie toestaan in julie en augustus, dat is voor mij een fout.”

Wat volgt is een pleidooi waarin hij probeert zijn personeelsleden te overtuigen om hun zomervakantie te schrappen “om de winkel vooruit te helpen”. En hij doet zijn best om de zaak te argumenteren. Zo looft hij de kwaliteiten van zijn mensen – “heel goede professionals in jullie respectievelijke werkveld” – en hij vindt het dan ook spijtig dat ze net in de belangrijkste maanden afwezig zijn op het werk. Ook omdat hij geen vertrouwen heeft in hun vervangers, “seizoensarbeiders die geen enkele kennis hebben van onze stiel en ook vaak geen zin hebben om te presteren zoals jullie”.

Referendum

De directeur drijft de discussie meteen ook op de spits. Via een referendum wil hij zijn beslissing doordrijven. Bovendien kan er niet anoniem gestemd worden en zeker 60 procent van de werknemers moet stemmen zodat de uitslag “onweerlegbaar” zou zijn.

De Franse krant Le Parisien contacteerde directeur Le Berrigo, maar die weigerde te antwoorden aan de telefoon. “Ik doe niets dat indruist tegen het arbeidsreglement”, reageerde hij wel via Facebook. En hij noemt zijn referendum nog “een mooi voorbeeld van democratie binnen een bedrijf”.