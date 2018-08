Standard-doelman Guillermo Ochoa was de gebeten hond na de gelijkmaker van STVV zaterdagavond op Sclessin. De nummer één van Mexico speelde de bal zomaar in de voeten van STVV-middenvelder Roman Bezus. Toegegeven, die doet het daarna wel erg knap: de Oekraïner twijfelde niet en trapte de bal vanop vijfentwintig meter in één tijd in het lege doel.