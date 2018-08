Trump gebruikte moord op Mollie om immigratiewet aan te klagen, maar dat zint haar familie en vrienden niet

De familie van de vermoorde Mollie Tibbetts is niet opgezet met het feit dat president Trump haar dood omgezet heeft in een anti-immigratieslogan. De twintigjarige studente werd vermoord door een Mexicaanse man die illegaal in de VS verbleef.

Mollie had het allemaal. Ze was een modelstudente, geliefd bij iedereen en sportief. Haar zomers spendeerde ze op een kamp waar ze kinderen uit minderbedeelde gezinnen leerde lezen. Enkele maanden geleden nog was de getuige van haar vader op diens tweede huwelijk. Haar speech bewoog vrienden en familie tot tranen toe. Verbijstering alom toen ze op 18 juli niet thuiskwam nadat ze ’s avonds was gaan lopen.

Vijf weken lang werd met man en macht gezocht naar de twintiger, maar uiteindelijk werd haar lichaam gevonden in een maisveld. Na onderzoek van bewakingsbeelden werd een wagen gespot die enkele keren op en neer reed nabij de plek waar ze verdween. De bestuurder van de wagen, Cristhian Bahena Rivera (24), verbleef illegaal in de VS. Hij had gelogen over zijn identiteit en was er aan de slag op een boerderij onder een valse naam.

De man heeft intussen bekend dat hij haar zag lopen. Hij stopte zijn wagen en liep een eindje met haar mee. Toen Mollie aangaf geen interesse te hebben in zijn avances en ermee dreigde de politie te bellen, zijn zijn stoppen doorgeslagen. Naar eigen zeggen begreep hij pas wat hij gedaan nadat hij een oortje van haar telefoon in zijn schoot zag liggen en dan pas besefte dat ze in de koffer van zijn wagen lag. Intussen werkt de Mexicaanse man goed mee met het onderzoek. Als hij schuldig bevonden wordt, zal hij levenslang naar de gevangenis moeten.

Minder dan een halve dag later had was Trump erin geslaagd deze tragedie om te buigen naar een holle campagneslogan. “Dit had nooit moeten gebeuren”, zei hij tijdens een verkiezingsrally in West-Virginia, “de immigratiewetten zijn een werkelijke schande”. Niet alleen had hij de moord op Mollie politiek gerecupereerd, hij gebruikte haar als bliksemafleider. Enkele uren tevoren had zijn voormalige advocaat enfixerMichael Cohen voor de rechtbank bekend dat hij in opdracht van Trump “twee vrouwen” betaald had om “de verkiezingen te beïnvloeden”.

Een dag later probeerde Trump de aandacht terug naar Mollie (en weg van de onthullingen van Cohen) te trekken met een een video op Twitter. “Mollie Tibbetts is nu voor eeuwig gescheiden van haar familie.”

De familie van Tibbetts is in geen geval gediend met die politieke recuperatie. “Vergeet niet, het kwaad komt in alle (huids- nvdr.) kleuren. Onze familie is steeds gezegend geweest met liefde, vriendschap en steun van de hele gemeenschap (...) en die bestaat uit mensen van alle rassen en nationaliteiten.”

Ook een medewerker van de parochie waar Mollie actief was uitte tijdens een wake voor de twintiger kritiek op de harde Republikeinse toon. “Dit gaat niet om immigratie, nationaliteit of ras. Dit gaat over Mollie. Dat is het gevoel dat wij nu hebben.” De predikant sloot de wake af met een boodschap van verzoening. “Ik hoop dat dankzij de tand des tijds, de wonden zullen helen en dat we terug kunnen gaan naar een warme en veilige gemeenschap, waar iedereen zich thuis kan voelen.”