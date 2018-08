“Mirakelmeisje” (15) overleeft twee weken in Russische wildernis door bessen te eten tussen de beren

Svetlana (midden) werd levend teruggevonden nadat ze meer dan twee weken vermist was. Foto: Investigative Committee van de Yamalo-Nenets autonome regio.

Een 15-jarig meisje is na vijftien dagen dolen door de Russische toendra ongedeerd teruggevonden. Ze wist te overleven dankzij onrijpe bessen. De hulpdiensten, haar familie en de lokale media zijn het eens: het is een mirakel dat ze dit overleefd heeft. Het stikt er van de beren gedurende deze tijd van het jaar.

”Het meisje werd leven teruggevonden, maar ze heeft wel medische zorgen nodig”, aldus de een woordvoerder van de Yamalo-Nenets, een autonome regio in Rusland, aan The Siberian Times. Het meisje en haar gezin zijn nomadische rendierherders. Doorgaans kent ze goed haar weg in de wildernis, maar na een bezoekje aan haar broer liep het mis.

Om nog onbekende reden verdwaalde ze op weg naar het kamp van haar ouders. Al snel overviel de nacht haar en raakte ze volledig gedesoriënteerd. Haar familie vreesde meteen, het ergste, er waren namelijk veel beren gesignaleerd in de regio.

Hoewel het er deze tijd van het jaar overdag warm (tot 27°) is kan het ’s nachts bijzonder koud worden. Omdat de doorgaans bevroren grond tijdens de zomer ontdooid, wordt het landschap herschapen tot een drassig moeras. Herders verplaatsen zich veelal met sleeën om droog te blijven.

Doordat het meisje tot aan haar knieën door de modder en drassig gras moest ploeteren, raakte ze doorweekt. Zodra de nacht viel raakte meisje ’s onderkoeld.

Een grote zoekactie werd opgezet en vijftien dagen na haar verdwijning werd de vermiste tiener teruggevonden. Overleven deed ze door onrijpe bessen en bramen te eten. Als bij wonder is ze niet aangevallen geweest door een beer. Haar knieën waren danig gehavend omdat ze door het drassige grasland moest kruipen. Al bij al stelt ze het goed, aldus The Siberian Times.