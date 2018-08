Democratische Partij zwakt gewicht van “superafgevaardigden” bij voorverkiezingen af

Het bestuur van de Democratische Partij (DNC) in de VS heeft zaterdag het systeem voor de investituur van een presidentskandidaat hervormd, in het bijzonder door de rol van de “superafgevaardigden” af te zwakken. De zogenaamde superdelegates zijn al een tijdlang bijzonder omstreden.

In de voorverkiezingen maken de kiezers uit welke kandidaat van hun partij het tegen de concurrentie van buiten de eigen partij moet opnemen. Dit doen ze door achter die kandidaat staande afgevaardigden van de staat naar de nationale partijconventie te sturen. Daar is een absolute meerderheid vereist.

Maar bovenop die verkozen afgevaardigden zijn er ook “superafgevaardigden” die op de Conventie mogen stemmen. Die superafgevaardigden zijn overwegend partijdignitarissen en -bonzen.

In 2016 waren zij aan Democratische kant met ongeveer 700 stuks op in totaal zowat 4.700 afgevaardigden. Meer dan tachtig procent stond achter ex-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Zij haalde het ook. De aanhangers van haar uitdager Bernie Sanders waren over de rol van de “superafgevaardigden” niet te spreken.

De DNC heeft nu beslist dat zij op de Conventie niet meer mogen stemmen. Tenzij in het zeldzame geval dat men er niet uitraakt.