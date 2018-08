Liefst 300 mensen zoeken vandaag mee naar mysterieus verdwenen leerkracht Wout (36)

Wout Christiaens gaf al een week geen teken van leven. Familie, vrienden en kennissen zullen vandaag de omgeving van zijn ouderlijk huis in Sint-Niklaas uitkammen. Foto: if

Kilometers ten noorden, oosten en westen van de ouderlijke woning in Sint-Niklaas worden vandaag uitgekamd. Door zo’n driehonderd familieleden, vrienden en kennissen van Wout Christiaens (36), de vermiste leerkracht die al een week geen teken van leven heeft gegeven. De professioneel uitgekiende zoektocht van alles of niets. “Als we zijn lichaam niet vinden, is dat ook heel belangrijk nieuws”, zegt broer Jan.

Zonder gsm en zonder portefeuille verliet Wout Christiaens afgelopen zaterdag zijn ouderlijk huis in Sint-Niklaas. De vader van twee kindjes uit Ekeren zat al een tijdje niet goed in zijn vel, was naar Sint-Niklaas getrokken en wou alleen zijn. Het laatst werd de leraar gezien terwijl hij wandelde in de richting van de autosnelweg E34. Twee getuigen bevestigen dat.

Sindsdien ontbreekt elk spoor. Is hij de grens met Nederland overgestoken? Heeft hij zichzelf iets aangedaan? Is hem iets overkomen? Familie en gerecht moeten al acht dagen het antwoord schuldig blijven. “We houden rekening met elk scenario”, zegt broer Jan Christiaens. “We hopen nog steeds op een goede afloop, uiteraard. Maar met de dag wordt die kans uiteraard kleiner. Daar zijn familieleden en vrienden zich intussen van bewust.”

Drone, helikopter en interactieve kaart

Het Oost-Vlaamse gerecht startte meteen een opsporingsonderzoek. Met behulp van een politiehelikopter en een drone vonden de eerste zoekacties in en rond Sint-Niklaas plaats. Maar het zijn vooral ook de vele vrienden van Wout die de voorbije week alles uit de kast haalden om hun vermiste vriend terug te vinden. Via een interactieve kaart duidden ze aan waar in Vlaanderen ze precies op zoek zijn gegaan. Zo werden naast Sint-Niklaas ook natuurgebieden in Stekene, Sint-Gillis-Waas, thuisbasis Ekeren, Hulst, Doel en Verrebroek vakkundig uitgekamd. En het centrum van Antwerpen. Vrienden en familie houden elkaar via berichten op Whatsapp nauwgezet op de hoogte.

Daarnaast kochten ze advertenties aan op Facebook om iedereen te mobiliseren die Wout nog gezien heeft. Ook Bekende Vlamingen, zoals StuBru-presentatrice Siska Schoeters, deelde de foto van de vermiste leerkracht. “Het is ongezien hoeveel solidariteit er op gang is gekomen”, zegt Jan.

Ultieme kans tijdens gigantische zoektocht

Terwijl de zoektocht ook gisteren onverminderd verder ging, is vandaag de grote dag. Naar schatting driehonderd mensen verzamelen vanochtend in Sint-Niklaas om gegroepeerd naar Wout te zoeken. De zoektocht werd professioneel tot in de puntjes voorbereid. Iedere landweg, iedere beek, alles werd in kaart gebracht. “Volgens statistische berekeningen is de kans het grootst dat we hem in de kilometers ten noorden, westen en oosten van het ouderlijk huis aantreffen”, vertelt broer Jan. “Iedereen zal duidelijke instructies krijgen waar precies te zoeken.”

Slachtofferhulp paraat

Ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen tekenen present. Er is zelfs psychologische bijstand voorzien voor als er een lichaam gevonden wordt. Het lijkt de zoektocht van alles of niets, maar dat wil de familie niet gezegd hebben. “Als we zijn lichaam niet vinden, is dat ook heel belangrijk nieuws. Het is slopend en emotioneel, maar we zoeken verder. En mocht de zoektocht finaal toch dramatisch uitdraaien, dan is dat ook een onwaarschijnlijk collectief eerbetoon aan Wout. Maar laat ons nu in eerste instantie vooral positief blijven en hopen op een goede afloop.”