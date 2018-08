Cheques om langdurig werklozen te laten klussen zijn groot succes

De gemeenschapsdienst voor leefloners is geen succes, maar met de wijkwerk-cheques heeft minister Muyters al een gelijkaardig systeem dat wel aanslaat. Foto: Tim Dirven

In de eerste helft van dit jaar zijn er al 1,18 miljoen cheques verkocht om langdurig werklozen klusjes te laten uitvoeren. Het gaat om het zogenaamde wijkwerk-systeem dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) heeft opgezet en dat het oude PWA-stelsel vervangt.

Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelt (N-VA) vroeg de cijfers bij Muyters op en besluit eruit dat het nieuwe systeem goed draait. “Het zorgt er immers voor dat verschillende klusjes uitgevoerd kunnen worden door werkzoekenden die een traject naar werk aan het volgen zijn. Bovendien verwerven de werkzoekenden op die manier ook verschillende competenties”, zegt Van Eetvelt.

Het wijkwerken ging begin dit jaar van start en ondertussen gaan er al 7.681 langdurig werklozen ermee aan de slag. Andere personen begeleiden, logistieke taken uitvoeren of klein tuinonderhoud doen zijn de meest voorkomende klusjes. Dat het aanslaat bewijst volgens N-VA het aantal cheques dat al aangekocht is om de klussen ermee te bekostigen. Het gaat om 1.183.687 cheques, waarvan er ook 835.900 al effectief zijn gebruikt.

Gemeenschapsdienst dode letter

“Het wijkwerken moet zorgen voor een geleidelijke opstap richting tewerkstelling. De werkzoekende kan werkervaring opbouwen in functie van een individueel traject naar werk, dat gericht is op het normale economisch circuit. De werkzoekenden worden op maat begeleid en tegelijk kunnen gebruikers beroep doen op hun diensten. Een echte win-winsituatie.”

Onlangs raakte bekend dat de gemeenschapsdienst voor werklozen – die de federale regering invoerde – dode letter blijft omdat geen van de drie gewesten in ons land daarmee aan de slag wil. Minister Muyters ook niet. Hij heeft met het wijkwerken dus al een gelijkaardig systeem.