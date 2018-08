Real Madrid wil geen "Ancelotti-scenario" met Courtois en Navas: "Keylor heeft een streepje voor"

Real Madrid speelt zondag op de tweede speeldag in La Liga op het veld van Girona. De grote vraag is opnieuw: wie staat er in doel? Keylor Navas kreeg vorige week nog de voorkeur op Thibaut Courtois, maar is dat ook zondag het geval? Marca weet alvast dat Real geen nieuw "Carlo Ancelotti-scenario" wil.

LIVE: Girano - Real Madrid (26/8 om 22u15)

De Italiaanse coach, tegenwoordig actief bij Napoli, koos in zijn periode als trainer van De Koninklijke (2013-2015) steeds voor twee doelmannen. Diego Lopez keepte in de competitie, terwijl Iker Casillas mocht spelen in de Champions League en de beker. Julen Lopetegui wil zowel Courtois als Navas gelukkig houden en zou dus nadenken over een dergelijk scenario met een rotatie van doelmannen, aldus Marca.

"Zoals ik eerder al gezegd heb ben ik erg opgetogen dat we zulke concurrentie tussen de palen hebben. Dat is een geweldige zaak voor de ploeg. Concurrentie is altijd positief, op eender welke positie. Ik zie dit niet als een probleem. We hebben meerdere opties, dat is het belangrijkste", zei de Real-trainer vorig weekend.

De clubleiding zou het echter anders zien door de problemen onder Ancelotti, die met een vergelijkbare situatie zat in doel. De keeper die in de competitie eerste keuze is, moet dat ook in de Champions League zijn. De beker is dan voor de nummer twee. Bij Real zouden ze namelijk consistentie boven rotatie verkiezen.

"Courtois is naar Madrid gekomen om er de nummer één te worden", klinkt het bij de Madrileense krant. "Net zoals toen hij bij Chelsea de strijd aanging met Petr Cech. De Belg is niet zeker van een basisplaats omdat Navas momenteel een streepje voor heeft, maar hij gelooft dat hij deze situatie kan ombuigen. Met respect voor zijn Costa Ricaanse ploegmaat."