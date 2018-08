“Brussel is de internationale hoofdstad van de spionage. Er zijn wel héél veel ‘culturele attachés’”

De Brexit-onderhandelingen verlopen nu al zo moeizaam. Het laatste wat je dan nodig hebt, is dat de Britse geheime dienst zich ook nog eens komt moeien. Toponderhandelaarster Sabine Weyand trok vorige week aan de alarmbel, nadat ze merkte dat de Britse tegenpartij alles wist over een interne vergadering enkele uren voordien. “Brussel is de internationale hoofdstad van de spionage.”