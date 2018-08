Tientallen gewonden bij aardbeving in het westen van Iran

Een aardbeving in dezelfde regio kostte in november 2017 nog 620 mensen het leven. Archiefbeeld Foto: AFP

Een aardbeving met magnitude 6,0 heeft zondag het westen van Iran getroffen. Er is voorlopig sprake van twee doden en 241 gewonden. Dat heeft het Iraans persagentschap Tasnim bekendgemaakt.

De aardbeving op lage diepte vond plaats 26 kilometer ten zuidwesten van de stad Javanrud, in de provincie Kermanshah aan de grens met Irak. Dat zegt USGS, de geologische dienst van de Verenigde Staten. USGS zegt dat “slachtoffers mogelijk zijn”, maar dat “de impact relatief lokaal moet blijven”.

Ziekenhuisbronnen spreken van voorlopig twee doden en 241 gewonden, onder wie zes zwaargewonden. Een zwangere vrouw kwam om het leven. Een zeventiger overleed aan een hartaanval. Op beelden op sociale media is te zien hoe personen met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De materiële schade lijkt beperkt te blijven.

In november 2017 kostte een aardbeving met magnitude 7,3 in dezelfde provincie 620 mensen het leven. In Irak vielen toen acht slachtoffers. In de stad Javanrud is een crisiscentrum ingericht.