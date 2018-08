Tweede Maanrockdag brengt 50.000 bezoekers op de been

Leuven - De tweede dag van het driedaagse festival Maanrock heeft zaterdag zowat 50.000 bezoekers gelokt. Dat is volgens organisator mmMechelen Feest een gelijkaardige opkomst als vorig jaar. “Het valt op dat het vooral het totaalaanbod is dat bezoekers naar ons festival brengt”, zegt voorzitter Kristof Calvo.

Maanrock, dat dit jaar aan zijn 21ste editie toe is, is meer dan alleen maar een muziekfestival. Het biedt bezoekers ook theater, straatartiesten en gastronomie aan, verspreid over elf feestlocaties. Negen daarvan gingen zaterdag open.

Op het Apart Podium konden festivalgangers voor het eerst wat comedy meepikken. Stand-upcomedian en Mechelaar Bert Gabriëls kreeg de lachers op zijn hand door zich te ergeren aan het “irritante geklingel” van de klok in de Sint-Romboutstoren tijdens zijn act.

“Ook het concert van Cascophil op het Klassiek Podium was een schot in de roos. Ons publiek heeft dat deel van het programma echt omarmd. En Mechelen houdt duidelijk van West-Vlamingen, want ‘t Hof van Commerce zorgde al vrij vroeg voor een volle Grote Markt”, zegt Kristof Calvo.

Na ‘t Hof van Commerce was het de beurt aan Millionaire en Warhaus om het beste van zichzelf te geven op het Grote Podium. Discobar Galaxie mag er straks de tweede festivaldag afsluiten. De beats van dj’s Dave Lambert en Peter Luts zullen nog tot een stuk in de nacht weerklinken op het Feest Podium van de IJzerenleen. Zondag staan onder meer nog optredens van Laura Tesoro, Niels Destadsbader, Rob de Nijs en De Kreuners geprogrammeerd.