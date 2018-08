Italië dreigt met veto over Europese begroting, EU wil langetermijnoplossing voor migratievraagstuk

In het politieke conflict over migratie dreigt Italië ermee de onderhandelingen over het nieuwe Europese begrotingsontwerp te blokkeren.

Premier Giuseppe Conte verklaarde zaterdagavond dat overwogen wordt om een veto te stellen in de lopende onderhandelingen, omdat er op Europees vlak nog geen oplossing is voor de verdeling van vluchtelingen. Momenteel onderhandelt de Europese Unie de begroting 2021-2027. Alle lidstaten moeten die goedkeuren. “Italië neemt er akte van dat de ‘geest van solidariteit’ zich nauwelijks vertaalt in concrete actie”, zegt Conte. “We kunnen niet met een gezamenlijke economische regio tevreden zijn.”

De populistische regering, die sinds juni aan de macht is, plaatst het migratievraagstuk hoog op de agenda. De coalitie van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega eist dat andere EU-landen de mensen opvangen die in schamele bootjes via de Middellandse Zee de oversteek wagen naar Europa.

Europa eist langetermijnoplossing voor migratievraagstuk

Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos riep in een reactie dan weer op tot een langtermijnoplossing, nadat een doorbraak werd bereikt in het conflict over het schip van de Italiaanse kustwacht, de Diciotti. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had de opvarenden verboden om te ontschepen tot andere EU-landen beloofden om hen op te vangen. Dat is nu gebeurd.

“Ik ben tevreden dat er een oplossing is, en dat de migranten aan boord van de Diciotti kunnen ontschepen en de nodig hulp krijgen”, zegt Avramopoulos. “Dit is dankzij de solidariteit over de grenzen en gemeenschappen heen. Maar we kunnen niet altijd wachten op dit soort solidariteit en goede wil. Structurele maatregelen zijn nodig.”

Op vrijdag ontmoetten vertegenwoordigers van twaalf Europese lidstaten elkaar in Brussel om over mogelijke langetermijnoplossingen te praten voor de mensen die als migranten worden gered op de Middellandse Zee, en over hun verdeling over alle lidstaten. Maar tot beslissingen kwam het niet.