In Spa is zaterdagnacht een politieagent doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole. Dat is uit goede bron vernomen. De politie zoekt massaal naar de dader(s).

De 38-jarige agent werd zondagochtend omstreeks 02.00 uur doodgeschoten terwijl hij samen met een collega een verkeerscontrole uitvoerde. Dat gebeurde in de avenue Reine Astrid in Spa, in de provincie Luik. Een ziekenhuishelikopter werd tevergeefs opgeroepen, maar kon de man niet meer redden.

Aan boord van het voertuig vanwaaruit het dodelijke schot of meerdere schoten werden gelost, zaten drie mensen. De avenue Reine Astrid is afgesloten in afwachting van de komst van het parket, in het centrum van Spa is een veiligheidsperimeter ingesteld. Een politiehelikopter doorzoekt de regio.

(later meer.)