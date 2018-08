Vissersboot uit Zeebrugge gekapseisd voor Britse kust: drie bemanningsleden gered, twee opvarenden vermist

Brugge - Een vissersboot uit Zeebrugge is zaterdagnamiddag om nog onbekende redenen gezonken voor de Engelse kust. Drie van de vijf Belgische opvarenden werden gered door een voorbijvarend cruiseschip, twee anderen zijn nog vermist.

Het vissersschip Z-19 genaamd ‘Sonja’ kapseisde zaterdag rond 16.30 uur zo’n zestig kilometer voor de kust van het Oost-Engelse Great Yarmouth, zo’n 170 kilometer ten noordoosten van Zeebrugge. Drie Belgische bemanningsleden werden na vier uur gered uit hun reddingsvlot, nadat de bemanning van ‘The Pacific Princess’, een voorbijvarend cruiseschip, een afgeschoten vuurpijl had opgemerkt.

Gered door cruiseschip

De Canadese Teena Dowd was als passagier op het cruiseschip, en vertelt aan Britse media dat het schip na een aankondiging van de kapitein van koers veranderde om de Belgen uit zee te redden. “Eerst dacht de bemanning niet dat we de mannen uit zee zouden kunnen halen. De kapitein kondigde aan dat we gewoon naast hen zouden blijven drijven, om hen uit de wind te houden tot de kustwacht er was. Maar toen bleek dat we dichtbij genoeg konden komen, haalden ze hen toch aan boord.”

Het kostte naar verluidt een uur om de drie mannen aan boord te helpen. Eén van de mannen zou namelijk in het water zijn gevallen toen hij via een ladder aan boorde wilde klimmen, hij moest weer in het reddingsvlot getrokken worden om vervolgens een nieuwe poging te wagen op een stevigere ladder.

De reddingsactie werd op gejuich onthaald op het cruiseschip, tot duidelijk werd dat er nog twee vermisten waren. “Er zijn geen woord om het ontnuchterende moment te beschrijven waarop de kapitein meedeelde dat er nog twee bemanningsleden vermist waren”, vertelt een passagier.

Het cruiseschip zocht vervolgens nog twee uur mee naar de twee andere vermiste bemanningsleden, ook Belgen. Daarna voer het naar Dover, waar de drie geredde Belgen aan land werden gezet. “Ze stellen het goed”, bevestigt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.

Twee andere Belgen blijven vermist

Van de twee andere bemanningsleden is voorlopig nog geen spoor. “We geloven dat de twee vermissende bemanningsleden in het water zijn terechtgekomen”, meldt Lee Duncan van de Britse kustwacht.

“De Engelse reddingsdiensten hebben gisteren nog de hele avond en nacht naar hen gezocht. Zowel met boten op het water, maar ook vanuit de lucht”, aldus Gyssens. “De reddingsactie is vanmorgen heropgestart, voorlopig zonder resultaat.”

De reddingsdiensten zoeken ook naar de intussen vermoedelijk gezonken Z.19. Het is nog niet duidelijk waarom het vissersschip is gekapseisd. Het MRCC bevestigt wel dat het slecht weer was op het moment van de feiten en dat er een sterke wind tot 8 beaufort stond, maar het is niet duidelijk of er een rechtstreeks verband is tussen het weer en het ongeval.

