Populaire YouTuber veroorzaakt horrorcrash waarin een mama en haar dochtertje omkomen

Trevor Heitmann (18), een populaire YouTube-vlogger, heeft in Californië een auto-ongeval veroorzaakt waarbij een mama en haar dochtertje zijn omgekomen. Heitmann, die de crash niet overleefde, reed in Californië met hoge snelheid in de tegenovergestelde richting op een snelweg.

Donderdag scheurde Heitmann met hoge snelheid in de tegenovergestelde richting van een snelweg nabij San Diego, in Californië. Hij kwam er in aanraking met een wagen waarin de 43-jarige Aileen Pizarro en haar dochtertje Aryana (12) zaten. De twee inzittenden en Heitmann zelf overleefden de crash niet.

Een bericht gedeeld door NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) op 24 Aug 2018 om 5:26 (PDT)

Mother and daughter killed in fiery wrong -way crash on the 805 identified https://t.co/RBJFmuyH1o pic.twitter.com/vgJTfvjxmL — CBS News 8 (@CBS8) 25 augustus 2018

Het is onduidelijk waarom Heitmann zich met zijn McLaren sportwagen in de verkeerde richting op de snelweg begaf. Volgens getuigen reed hij minstens 160 kilometer per uur. In december postte hij nog een YouTube-filmpje waarin hij trots zijn nieuwe wagen toonde aan zijn volgers.

Trevor Heitmann had als McSkillet meer dan 900.000 volgers op YouTube en honderdduizenden volgers op Twitter. De jongeman verdiende bakken geld door online ‘skins’ te verkopen voor het populaire spel Counter Strike. Maar eerder dit jaar zou hij verbannen zijn van het online verkoopplatform waarop hij zijn waren aanbood en ook op YouTube was de laatste vijf maanden geen video meer verschenen.

