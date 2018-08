Mignolet niet blij met situatie in Liverpool: “Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt”

Doelman Loris Karius zal de komende twee seizoenen de kleuren van de Turkse topclub Besiktas verdedigen. De Duitser wordt door Liverpool verhuurd tot het einde van zijn contract. Het vertrek van Karius is minder goed nieuws voor Rode Duivel Simon Mignolet. Die ‘promoveerde’ door de transfer van Karius tot tweede doelman en zit voorlopig vast op Anfield Road. Nog een seizoen op de bank, ziet Mignolet niet zitten. “Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil spelen”, zegt de Rode Duivel.

Simon Mignolet keek gisteren alweer vanop de bank toe hoe Liverpool in eigen huis met 1-0 won van Brighton. Door het vertrek van Loris Karius naar Turkije schuift hij op van nummer drie naar nummer twee in de pikorde van de doelmannen. Achter de Braziliaanse nummer 1 Alisson. Een promotie die bijzonder zuur smaakt voor de Limburger. Want omdat het transferraam naar Engeland gesloten is, betekent het dat hij zo goed als zeker bij Liverpool moet blijven.

Theoretisch kunnen de Reds nog een vrije speler strikken, maar de kans dat Mignolet tot minstens januari als doublure van eerste doelman Alisson Becker fungeert, is groot. In de FA Cup en de League Cup kan hij een kans krijgen, maar de Premier League- en Champions League-wedstrijden zijn zo goed als zeker voor de peperdure Braziliaan gereserveerd.

Voor Mignolet betekent een verlengd verblijf bij Liverpool een nieuwe teleurstelling, nadat hij vorig seizoen zijn status als nummer één verloor onder Jürgen Klopp. Het Turkse Besiktas bekeek zowel de dossiers van Mignolet als Karius, maar koos voor de Duitser om financiële redenen. Het huurt Karius voor twee jaar en heeft ook een koopoptie. Mignolet heeft op dit moment geen andere opties dan bij Liverpool te blijven. Naar verluidt zou zijn situatie in januari worden “herbekeken”.

“Die transfer van Karius verandert niks voor mij”, vertelt Mignolet zondag aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil spelen. Nummer twee of nummer drie maakt mij weinig uit. Speelminuten zijn het belangrijkste. Er is mij niks verteld na het vertrek van Loris. Ik weet dus niet hoe het met mijn toekomst bij Liverpool zit. We zullen wel zien wat er deze week nog gebeurt.”

“Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt, terwijl ik ook opties had om uitgeleend te worden. Maar om een of andere reden was dat niet mogelijk. Een keeper die vorig jaar de voorkeur kreeg op mij mag dan wel op huurbasis vertrekken. Vreemd.”