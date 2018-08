Lichaam van vermiste leerkracht Wout Christiaens (36) gevonden

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas is het lichaam gevonden van Wout Christiaens. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De 36-jarige leerkracht was sinds vorige week zaterdag vermist. Familie en vrienden hebben toen een massale zoektocht opgezet. Ook dit weekend werd er nog gezocht. Het is tijdens die zoektocht dat het lichaam van de dertiger werd gevonden.

Tijdens de zoektocht van dit weekend werden kilometers ten noorden, oosten en westen van de ouderlijke woning in SInt-Niklaas uitgekamd door zo’n 300 vrienden, kennissen en familieleden.

Zij zochten in vijftien groepjes van telkens zo’n vijftien mensen in elke beek, maïsveld en berm. Het gebied was onderverdeeld in tien zones, elk nog eens onderverdeeld in kleinere percelen.

Bij die zoekactie in de regio rond Sint-Niklaas werd zondagvoormiddag het lichaam van Wout gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Vorig weekend verdwenen

Wout, vader van twee kinderen, had al een week geen teken van leven meer gegeven nadat hij vorig weekend voor het laatst werd gezien. Hij was uit de ouderlijke woning in de Bekelstraat in Sint-Niklaas te voet en zonder gsm vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor. “We houden rekening met elk scenario. We hopen nog steeds op een goede afloop, uiteraard. Maar met de dag wordt die kans uiteraard kleiner”, had zijn broer Jan nog gezegd. Die hoop is met de vondst van het lichaam van Wout Christiaens intussen helemaal weg.

Bij de massale zoektocht waren ook twee agenten van de lokale recherche en de Cel Vermiste Personen aanwezig. Er was ook psychologische bijstand voorzien.

Foto: Mattias Goossens

Foto: Mattias Goossens

Foto: Mattias Goossens