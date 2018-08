Executie roept vragen op: plots doet gevangenisdirectie wat niemand zag aankomen

Op 14 augustus werd in de Amerikaanse staat Nebraska de terdoodveroordeelde Carey Dean Moore (60) geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Voor het eerst werd er gebruikt gemaakt van de omstreden pijnstiller fentanyl. Niemand weet of de executie vlot verlopen is, want toen die vijftien minuten bezig was, gaf de gevangenisdirecteur plots een vreemd bevel.

Het is 19 minuten over 10 in de ochtend van 14 augustus wanneer vier leden van de pers, die de executie mogen aanschouwen, toekomen in de getuigenruimte die grenst aan de executiekamer. Exact vijf minuten later gaat het gordijn achter het glazen venster voor hen omhoog. Carey Dean Moore ligt op tafel, zijn lichaam bedekt met een wit laken. Zijn arm opzij, verbonden met een intraveneus buisje dat in de muur verdwijnt. Achter die muur bevinden zich de arts of artsen die de dodelijke cocktail zullen toedienen.

Carey Dean Moore zat op death row voor de moord op twee taxichauffeurs die hij in 1979, hij was toen 21, om het leven bracht. Moores executie stond in het verleden al zes keer op de planning, maar telkens werd die op het laatste moment weer uitgesteld. Tot het op 14 augustus dan toch zover was. Het twee decennia geleden dat er nog een executie plaatsvond in de staat Nebraska en bij de executie zal voor het eerst gebruikgemaakt worden van een experimentele drugcocktail. Die bestaat uit vier verschillende stoffen, waarvan drie stoffen nooit eerder bij een executie zijn gebruikt. De omstreden pijnstiller fentanyl bijvoorbeeld, een stof vergelijkbaar met morfine, maar dan 80 maal krachtiger.

Foto: ISOPIX

Om 10u24 krijgt Moore een eerste van de vier drugs toegediend, een kalmeringsmiddel dat ook als spierverslapper werkt. Moore draait zijn hoofd naar zijn broer, nicht, een vriend en een geestelijke die in een andere getuigekamer toekijken en lipt enkele malen ‘I love you’. Daarna volgen één voor één de andere stoffen. Wanneer Moore tegen 10u39 rood en zelfs paars uitslaat, hevig ademt en langzaam de ogen opent, spreekt de gevangenisdirecteur iets onverstaanbaars in zijn radiozender en wordt het gordijn naar beneden gelaten.

Wat de volgende 14 minuten gebeurt, is een raadsel. De executiekamer is geluidsdicht en meer informatie wil de gevangenisdirectie na afloop niet kwijt. Behalve dat Moore om 10u47 doodverklaard werd. Om 10u53 gaat het gordijn opnieuw open. Moore ligt levenloos op tafel, zijn lichaam, op zijn hoofd na, onder een wit laken.

Carey Dean Moore Foto: ISOPIX

Of de executie volgens plan verliep, weten alleen de mensen die in de executiekamer zelf aanwezig waren. De vreemde reactie van Moore op de toegediende drugs was in elk geval uitzonderlijk en hoe dan ook is het hoogst vreemd dat tijdens een executie het gordijn wordt neergelaten.

“Niemand laat een gordijn naar beneden, zodat je niet meer kan zien wanneer de gevangene sterft”, reageert Robert Dunham, hoofd van de nationale informatiedienst voor de doodstraf. “Net daarom zijn er getuigen, die kunnen zien en verslag doen van wat er gebeurt.”

Volgens de gevangenisdirectie, die later dan toch vragen over de 14 mysterieuze minuten wilde beantwoorden, was het neerlaten van het gordijn “zo gepland tijdens de toediening van de laatste stoffen”.