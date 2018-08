Prinses Elisabeth mag niet in hetzelfde vliegtuig terugkeren van vakantie als koning Filip

Koning Filip was de voorbije 10 dagen met zijn gezin op vakantie in Armenië. Dit weekend keerden ze weer naar België, maar dat deden ze in aparte vliegtuigen.

Koning Filip keerde zaterdag vanuit de luchthaven van Jerevan in Armenië met een Belgisch legervliegtuig terug met twee van zijn kinderen: Emmanuel (12) en Eléonore (10). Zijn oudste dochter, Elisabeth (16) moet apart vliegen, net zoals in de heenvlucht. De traditie schrijft namelijk voor dat de koning en zijn troonopvolger niet in hetzelfde toestel mogen vliegen om de opvolging zeker te stellen. In het geval van een ongeluk, is de troonopvolging dus verzekerd. Het risico dat bij een ongeluk alle inzittenden sterven is in een vliegtuig namelijk groter dan bij andere vervoersmiddelen. Het is geen verplichting, maar een voorzichtigheidsmaatregel.

In andere Europese koningshuizen wordt dit overigens ook toegepast, zoals bijvoorbeeld in Zweden. De maatregel wordt vandaag bovendien niet enkel toegepast in monarchieën. Ook de Amerikaanse president en de vicepresident reizen in een ander vliegtuig.

