Burgemeester komt plots met andere verklaring voor bizarre antwoorden bij Stemcheck

Hoeselt - Ouders die hun kinderen aan de schoolpoort afzetten, zijn luieriken. Dat staat met zoveel woorden in de antwoorden die burgemeester Werner Raskin (Open VLD) naar Het Nieuwsblad stuurde voor de Stemcheck. Waar de burgervader eerder deze week nog verklaarde dat een grappenmaker de antwoorden in zijn naam instuurde, komt hij nu met een heel andere verklaring.

De Stemcheck van Het Nieuwsblad legt de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen een reeks stellingen voor. De lijsttrekker zegt “akkoord” of “niet akkoord” en kan desgewenst zijn antwoorden motiveren.

In Hoeselt neemt de Open VLD deel aan de verkiezingen. Lijsttrekker en burgemeester Werner Raskin kreeg de vragenlijst gemaild en motiveerde ja/neen-antwoorden. Maar sommige van die antwoorden doen toch menig wenkbrauw fronsen.

Parkeren op de maan

Op de stelling “Er mogen parkeerplaatsen sneuvelen om plaats te maken voor meer groen in het straatbeeld” antwoordt de burgemeester “niet akkoord”. In het vakje “Argumentatie van de partij” schreef de burgemeester “Dan moeten we parkeren op de maan”.

Op de stelling “Ouders moeten kinderen met de wagen voor de school kunnen afzetten” antwoordt de burgemeester “niet akkoord”. Met als motivatie: “Dat zijn luie ouders en kinderen”.

Met de stelling “Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren” gaat de burgemeester akkoord met als motivatie ‘Hoe anders, verdomme”.

Unieke link

De antwoorden en de motivaties zijn deze week op de Stemcheck van Het Nieuwsblad verschenen. Veel inwoners van Hoeselt en ook de burgemeester zelf schrokken van de antwoorden. “Want die komen zeker niet van mij”, zei hij afgelopen vrijdag in een reactie. “Ik herinner me zelfs niet dat ik die vragenlijst heb ingevuld.”

Een vreemde reactie, want de vragen zijn met een unieke link naar het persoonlijke e-mailadres van de burgemeester gestuurd. Op de eerste pagina moesten ze hun naam, gsm-nummer en nog wat persoonlijke gegevens invullen. “Burgemeester Raskin heeft die gegevens allemaal ingevuld, samen met zijn antwoorden op de 24 Hoeselt-vragen, en die via de unieke link teruggestuurd”, verzekert ons de verantwoordelijke voor de Stemcheck.

“Werkdocument”

Zondag kwam Raskin plots met een andere verklaring voor zijn vreemde antwoorden. “Bij de eerste confrontatie met de opmerkingen viel ik compleet uit de lucht”, klinkt die. “Een onderzoek op mijn pc op het gemeentehuis bracht hierover geen duidelijkheid.”

“Verder onderzoek thuis deed echter terug een belletje rinkelen. Eind juni, enkele uurtjes voor mijn vertrek op huwelijksreis, vulde ik snel een online bevraging in als werkdocument. Hierin nam ik een aantal soms forse en ludieke statements, met als doel het debat op gang te krijgen bij het afwerken van de bevraging met mensen van onze partij. Ik moet blijkbaar per vergissing deze antwoorden ingezonden hebben in plaats van bewaard.”

“Door mijn vertrek enkele uren daarna op reis , en de grote hoeveelheid mails die ik dagelijks te verwerken krijg, is het bestaan van deze bevraging me ontgaan, met alle gevolgen van dien. Iedereen kan zich wel eens vergissen of een fout maken, ook een burgemeester is en blijft maar een mens.”

“Ik wens me bij deze uitdrukkelijk te verontschuldigen bij de mensen die aanstoot namen aan deze antwoorden, die enkel bedoeld waren om intern in de partij, de discussie op gang te krijgen.”