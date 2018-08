VIDEO. Koning Filip en minister Jambon bezoek Spa na dodelijke schietpartij

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) brengen omstreeks 15.30 een bezoek aan Spa. Daar liet in de nacht van zaterdag op zondag een agent het leven bij een schietpartij.

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn zondag rond 15.15 uur aangekomen aan het politiecommissariaat van Spa. Het bezoek komt er nadat in de nacht van zaterdag op zondag een lokale politieagent is doodgeschoten tijdens een interventie. De 38-jarige hoofdinspecteur kreeg een kogel in het hoofd. Een Nederlandse verdachte is opgepakt.

Foto: BELGA

De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Hervé Jamar.

“Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in zo’n moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie”, zei Houssa. Hij liet zich niet uit over het onderzoek naar de schietpartij.

De federale agenten die instaan voor de veiligheid tijdens de Formule 1-race in Francorchamps, brachten hun overleden collega hulde met een minuut stilte.

Dodelijke schietpartij na caféruzie

De schietpartij deed zich voor op de Avenue Reine Astrid, omstreeks 2 uur. De agent was samen met een collega opgeroepen voor een interventie voor een ruzie in het centrum van Spa. Een groepje Nederlanders was er de toegang ontzegt tot een lokaal café. De agenten controleerden het voertuig van de Nederlanders, waarna een dodelijke schietpartij ontstond. De 38-jarige agent is overleden, zijn collega raakte gewond.

Foto: BELGA

Het groepje vluchtte weg, maar na een zoekactie kon de politie één verdachte arresteren, ook hij was zwaargewond. Het is niet duidelijk of hij het dodelijke schot loste. De man stond is bekend bij het gerecht voor slagen en verwondingen. De politie is nog steeds op zoek naar de andere passagiers van het voertuig. Het gaat om één of meerdere verdachten.

Reactie premier Michael

Premier Michel reageert geschokt op de dodelijke schietpartij. “Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving”, klonk het. De premier betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden.