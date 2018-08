Onze Chef Voetbal analyseert topper: “Maturiteit Club Brugge gaf doorslag tegen Anderlecht”

Eerst en vooral. Het was een aangename topper, vooral in de eerste helft. Elk van de twee teams nam een gedeelte van de speeltijd voor zijn rekening en telkens volgens het DNA dat de clubs kenmerkt. Club Brugge met veel sturm und drang, Anderlecht met voetbal dat meer op de combinatie was gestoeld. De meer ervaren en efficiënte landskampioen won uiteindelijk verdiend.