Vlaams bedrijf bouwt enorm luchtkasteel voor Simpsons-bedenker Matt Groening

Zaventem - X-Treme Creations bestaat 25 jaar en kreeg voor dat jubileum een uitzonderlijk project voorgeschoteld. Netflix vroeg de Zaventemse springkastelenbouwer het kasteel uit de reeks ‘Disenchantment’ van Matt Groening na te bouwen voor Rock en Seine in Parijs.

De voorbije 25 jaar nestelde de Zaventemse springkastelenbouwer zich in de top van de ‘inflatable’-industrie. Doorheen de jaren mochten zaakvoerder Dan Vandevoorde en zijn team al meewerken aan tal van uitzonderlijke projecten. Zo maakt het bedrijf enkele jaren geleden nog The Yellow Submarine voor het Beatles-museum in Hamburg en verzorgt in eigen land de geprinte opblaasbare materialen voor het Elrowfestival en Untold.

X-Treme werd ook ingehuurd door de organisatoren van de biënnale in Venetië. Het staat ook bekend voor de opblaasbare constructies van ASO (Tour de France).

Simpsons

Maar tijdens het jaar van hun 25ste verjaardag volgde een bijzondere verrassing. Netflix vroeg de Zaventemse producent van opblaasbare megastructuren om het kasteel uit de ‘Disenchantment’-reeks van Matt Groening, illustrator van The Simpsons, na te bouwen. Van de animatieserie is een tweede seizoen besteld. Ze is zowel populair bij jongeren, adolescenten als dertigers.“Nooit eerder kregen we zo'n groot, gedetailleerd en spectaculair project op ons bord”, zegt Dan Vandevoorde. “Het kasteel meet tien meter op tien en kreeg een toren van zo'n 12 meter hoog. De grootste uitdaging was om alle details in het kasteel verwerkt te krijgen. Het resultaat is verbluffend. We zijn bijzonder fier.”

Rock en Seine

Het opblaasbare kasteel werd tot in de kleinste details nagebouwd en werd afgelopen weekend voor het eerst opgezet als dé attractiepool van het Parijse rockfestival Rock en Seine, waar onder meer Die Antwoord, Macklemore, Post Malone, Liam Gallagher en Charlotte Gainsbourg op het podium stonden.

“Het is de eerste keer dat we voor Netflix mogen werken. Dat is een grote eer. Ik heb niet echt een idee hoe ze tot bij ons zijn gekomen, maar de voorbije jaren hebben we tal van grote werken gerealiseerd en kregen op de Berlijnse vakbeurs Fespa de Golden Award. Misschien vingen ze daar onze naam op.”

In Parijs is men alvast gek op het witte springkasteel van zo'n 100 vierkante meter. “Springkastelen blijven populair bij alle leeftijdsgroepen. Vooral adolescenten zijn er wild van. Na Rock en Seine verhuist het naar Zuid-Afrika of Londen. Het is nog niet duidelijk of we het opblaasbare Disenchantment-kasteel ook in België zullen opzetten.”